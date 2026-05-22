Fratellino di due anni manesco e prepotente con la sorellina di tre anni: che fare?

Dottoressa Angela Raimo A cura di Angela Raimo - Dottoressa specialista in Psichiatria Pubblicato il 22/05/2026 Aggiornato il 22/05/2026

Quando i litigi tra due fratelli molto piccoli diventano ingestibili, serve intervenire in maniera decisa per porvi fine drasticamente. Guai, invece, a trasformarsi in spettatori impotenti.

Una domanda di: Adina
Sono alla disperata ricerca di aiuto, perché non so a chi rivolgermi...
Ho due bimbi, la femminuccia di 3 anni e un maschietto di 2 anni... Nessuno dei due parla ancora molto (la grande è in attesa per la logopedia ma cè una lista d'attesa piuttosto lunga). Il piccolo imita tanto lui parlerà molto presto .... Ma è una tortura per la femminuccia e non so davvero come fare più...le tira i capelli, le dà botte, le prende i giochi...ma soprattutto il tirare dei capelli è una cosa ingestibile... L'ambiente di casa è davvero molto tranquillo, siamo due genitori che vanno molto d'accordo, lui non va all'asilo quindi spesso mi chiedo dove, come e perché ha questo comportamento... Ho provato con le buone, con un atteggiamento più serio ma senza alcun risultato...ho pensato alla gelosia , ma lui riceve tantissime attenzioni rispetto alla sorella che non ama le coccole (tranne quando lo dice lei ovviamente). La grande invece è molto sottomessa, non è autoritaria, si fa fare la qualunque disperandosi ovviamente perché le fa tanto male. Se ha un gioco e lui si avvicina solamente a guardarla, lei lo lancia e inizia a piangere disperata e lui lo inizia a tirare i capelli o farle altro. La butta giù e non la lascia proprio, tutto questo in frazioni di secondi... Non si sopportano proprio, hanno davvero pochissimi minuti al giorno di tolleranza...Manco stando H24 con gli occhi su di loro non cambia nulla...o giocando con loro tutti insieme...non fanno altro che litigare...non so davvero come fare più o a chi rivolgermi... Stiamo aspettando la visita neuropsichiatrica per la grande visto che deve cominciare logopedia...ma nel frattempo spero un vostro soccorso e consigli preziosi... Grazie infinite anticipatamente. Purtroppo ho un pediatra vecchio stampo e non mi è mai stato di grande aiuto.

Angela Raimo
Angela Raimo

Cara mamma,
lei parla di questi due bambini come se fossero già adolescenti. E proprio perché in cuor suo li considera o percepisce come molto più grandi della loro effettiva età permette che si gestiscano più o meno da soli, li lascia per così dire a briglia sciolta. Suo figlio deve necessariamente essere contenuto e controllato, e non solo perché con simili comportamenti gli sarà difficile inserirsi il prossimo anno nella comunità infantile ma anche perché è dovere di voi genitori proteggere la bambina. Che fare? Si può provare quando alza le mani per tirare i capelli alla sorella ad allontanarlo, dicendogli che i bambini che fanno male alla sorellina e, in generale, a qualcuno non possono continuare a stare dove stanno. Come luogo di “isolamento” (si fa per dire, ovviamente!) va bene un angolo della stanza in cui uno dei due genitori deve rimanere. Cioè il bambino non va lasciato solo, ma semplicemente tenuto in disparte per qualche minuto, non di più. Non servono tempi lunghi, perché si tratta solo di una presa di posizione simbolica, che trasmette il messaggio: “per stare con gli altri è necessario non fare loro del male, bisogna attenersi a regole precise di convivenza, si deve essere gentili”. I gesti del suo bambino che vi risultano impossibili da reprimere purtroppo sottolineano una vostra fragilità come educatori, su cui vi consiglio di riflettere. Diventando più autorevoli, più capaci di mettere paletti e farli rispettare i vostri bambini cresceranno più sereni e il maschietto meno prepotente e aggressivo. Guardi che per un bambino sentirsi onnipotente (che significa pensare di essere autorizzato a fare qualsiasi cosa) è un peso terribile, da cui iniziando a contenerlo seriamente lo solleverete con grande vantaggio per tutti voi. Mi scriva ancora se lo desidera, cari saluti.

Fratellino di due anni manesco e prepotente con la sorellina di tre anni: che fare?

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Sullo stesso argomento

Bimbo con ritardo multisistemico che graffia il papà e tira i capelli alla mamma

09/09/2022 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Angela Raimo

Certi comportamenti manifestati da un bambino con una diagnosi di ritardo multisistemico rappresentano solo la punta di un iceberg, sotto la quale esiste un problema che va controllato con l'aiuto di specialisti.   »

Perché fa così?

11/10/2019 Gli Specialisti Rispondono di Professoressa Francesca Simion

Ci sono atteggiamenti assunti dai lattanti che appartengono all'ambito della piena normalità e non sono meritevoli di particolari interpretazioni e analisi. Tuttavia se la mamma li reputa anomali è opportuno che esprima le sue perplessità al pediatra.   »

Mignolo deviato in un bimbo di 3 anni: si deve operare?

21/04/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Antonio Memeo

Sulla deviazione congenita del dito, definita "clinodattilia", non si interviene chirurgicamente quando il bambino è ancora piccolo.   »

Bimba di 3 anni morsa da una zecca (rimossa rapidamente)

08/04/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Leo Venturelli

Quanto prima si rimuove la zecca dalla pelle tanto più diminuisce il rischio che possa trasmettere le infezioni di cui è veicolo: la TBE e la malattia di Lyme.   »

Mamma che prova rabbia verso la sua bambina (e chiede aiuto)

16/03/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Angela Raimo

Avere la consapevolezza di reagire in modo eccessivo di fronte alle intemperanze della propria bambina è il primo passo per acquisire l'autocontrollo che si desidera e che è giusto avere.   »

Le domande della settimana

Fratellino di due anni manesco e prepotente con la sorellina di tre anni: che fare?

22/05/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Angela Raimo

Quando i litigi tra due fratelli molto piccoli diventano ingestibili, serve intervenire in maniera decisa per porvi fine drasticamente. Guai, invece, a trasformarsi in spettatori impotenti.  »

Piccola area di mancato accollamento: è bene stare a casa dal lavoro?

20/05/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

In caso di un mancato accollamento riscontrato con l'ecografia e non associato ad altri sintomi non c'è alcun bisogno di assentarsi da un tranquillo lavoro d'ufficio.  »

Reflusso importante in una bimba di 4 mesi: meglio anticipare lo svezzamento?

18/05/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Antonella Di Stefano

In effetti lo svezzamento può aiutare a gestire i sintomi del reflusso, ma non a risolverli né a prevenirli. Di fatto, l'introduzione di cibi solidi può sì ridurre i rigurgiti per gravità, ma non eliminare il problema poiché l'immaturità del meccanismo fisiologico che sta alla base del fenomeno rimane...  »

Gravidanza: può iniziare immediatamente dopo un aborto spontaneo?

18/05/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Gaetano Perrini

Di solito è necessario che trascorra almeno un mese da un aborto spontaneo affinché si creino le condizioni fisiologiche che consentono l'avvio di una nuova gravidanza.   »

Incinta nonostante la legatura delle tube: ma è davvero possibile?

18/05/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

In medicina gli avverbi "sempre" e "mai" sono da evitare perché questa scienza non è esatta come la matematica e volta la Natura può sorprendere, sovvertendo regole che si credono incontrovertibili. Quindi sì, anche se remota, la possibilità di avviare una gravidanza con le tube legate c'è.   »

Gravidanza e residui di tinta sul cuoio capelluto: ci sono rischi per il feto?

14/05/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Le tinte per i capelli attualmente in commercio, se certificata dal marchio CE, non sono affatto dannose in gravidanza, con o senza ammoniaca che siano. Possono quindi essere impiegate in tutta tranquillità.   »

Fai la tua domanda agli specialisti
 