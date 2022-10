Fugace contatto immediatamente dopo la fine delle mestruazioni: posso essere incinta?

Una domanda di: Roberta

Buongiorno e grazie mille per questa piattaforma. Premetto che non ho tanta esperienza e sono abbastanza ansiosa. Circa due settimane fa, esattamente il giorno dopo la fine delle mie mestruazioni, ho fatto petting (da nudi) per qualche minuto con il mio ragazzo che però è venuto molto dopo e lontano da me. Vado nello specifico: i nostri genitali sono stati a contatto per qualche minuto ma senza penetrazione. Volevo chiedere se nonostante questo secondo voi c’è un rischio di gravidanza poiché c’è stato quel contatto. Sono un po’ preoccupata perché ho paura ci sia magari stata qualche fuoriuscita di liquido nonostante non ci sia stata alcuna penetrazione ed eiaculazione e ripeto lui è venuto molto dopo, eravamo proprio all’inizio di tutto l’atto. Vi ringrazio per la disponibilità.



Gentile Roberta, per concepire un bambino è necessario che gli spermatozoi entrino in vagina e da qui risalgano fino alle tube, dove avviene l’incontro tra uno di essi e l’ovocita femminile. Per concepire occorre dunque che siano soddisfatte due condizioni. La prima è che la donna sia nel periodo fertile, che si protrae per circa sei giorni: i cinque giorni che precedono l’ovulazione e il giorno dell’ovulazione, che è l’unico in cui il concepimento può avvenire. La seconda condizione è che almeno uno spermatozoo vitale incontri l’ovocita. Il periodo fertile dura sei giorni nonostante il concepimento possa avvenire solo nelle 24 ore circa in cui l’ovocita femminile viene a trovarsi nelle tube perché a partire dai cinque giorni precedenti avviene la produzione del muco fertile, una secrezione di aspetto e consistenza simile alla chiara dell’uovo che, se il rapporto sessuale libero si verifica, mantiene gli spermatozoi vivi e vitali fino all’ovulazione. Allo stesso tempo, gli spermatozoi protetti dal muco fertile possono sopravvivere nell’apparato genitale femminile cinque-sei giorni (ma anche fino a sette). Non credo che il vostro incontro sessuale abbia potuto determinare l’inizio di una gravidanza, mi pare che non esistano le condizioni perché questo sia avvenuto, tuttavia nel caso in cui le prossime mestruazioni fossero in ritardo solo per sicurezza effettui il test di gravidanza (basta quello sulle urine). Direi comunque che può stare tranquilla. Cari saluti. Cari saluti.

