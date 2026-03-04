Fumare in gravidanza per l’ansia di abortire

Dottoressa Angela Raimo A cura di Angela Raimo - Dottoressa specialista in Psichiatria Pubblicato il 04/03/2026 Aggiornato il 04/03/2026

Attribuire all'ansia la scelta di continuare a fumare in gravidanza è solo un alibi che non conviene utilizzare, se davvero sta a cuore la salute del proprio bambino.

Una domanda di: Faby
Buongiorno, dopo un precedente aborto spontaneo sono nuovamente incinta. Ho fatto eco a 7 settimane + 1 giorno embrione di 9.9 mm e battito visto (ma non sentito per scelta del ginecologo). Non ho nessun sintomo, solo il seno ma va e viene. Non riesco a smettere di fumare per la troppa ansia (sigaretta puff, e 3 pacchetti in 5 giorni di tabacco riscaldato) ora solo puff ma perché ho troppa paura non avendo sintomi. Devo aspettarmi un altro aborto ritenuto?

Angela Raimo
Angela Raimo

Gentile Faby,
sappiamo bene che fumare è una dipendenza e non un "vizio" (come si pensava un tempo) e che, quindi, uscirne non è certo semplice (anche se possibile!). Detto questo, spero convenga con me sul fatto che temere così tanto un aborto e, allo stesso tempo, continuare ad assumere sostanze che lo favoriscono (come dimostrato ormai da tempo attraverso studi più che attendibili) è una pesante contraddizione. Aggiungo che il fumo può essere causa di parto pretermine, basso peso alla nascita e morte in utero anche in epoca avanzata della gravidanza. Vorrei che acquisisse la consapevolezza che attribuire all'ansia di abortire la scelta di continuare a fumare è solo un alibi che la autorizza a proseguire su una strada che lei ben sa essere assolutamente pericolosa. In settima settimana non c'è alcun bisogno di avere sintomi particolari per avere conferma dell'evoluzione della gravidanza perché in quest'epoca con una semplice ecografia di controllo si può verificare con grande chiarezza la situazione. Se tutto va bene, l'ecografo riesce infatti a visualizzare embrione e battito del cuoricino come in effetti le è accaduto: quale conferma più di questa che tutto sta procedendo per il meglio? Il mio consiglio è di leggere il libro "È facile smettere di fumare se sai come farlo" di Allen Carr (Ewi editrice) che può davvero aiutarla a chiudere con le sigarette perché fa comprendere con estrema chiarezza che il fumo è una falsa stampella, in realtà non dà alcun supporto, anzi incrementa ansia e stress e che smettere non è un sacrifico né una rinuncia (a differenza di quanto comunemente si crede) ma il più ben regalo che si può fare a sé stessi e che lei, incinta, può fare al suo piccino (o piccina). Prenda il libro, mi dia retta e poi dica a se stessa: sono incinta, sto bene, Sono incinta, il mio bimbo sta bene, Sono incinta e non fumo più. Mi tenga aggiornata, se lo desidera, mi farebbe tanto piacere.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Le domande della settimana

Contrazioni uterine in 20^ settimana: si deve stare a riposo?

03/03/2026 Gli Specialisti Rispondono di Professor Augusto Enrico Semprini

Le contrazioni uterine in 20^ settimana quando non determinano l'accorciamento del collo dell'utero non attivano il meccanismo che induce il travaglio di parto, quindi sono del tutto innocue. Di conseguenza, non impongono di rinunciare alle normali attività quotidiane (comprese le passeggiate fuori casa)....  »

Rimanere incinta con una sola tuba pervia si può?

02/03/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Concepire con una sola tuba aperta è possibile, a meno che anche questa non sia interessata da un'alterazione funzionale (eventualità che non è possibile stabilire).   »

Pillola: c’è possibilità di gravidanza se non si associa l’uso del profilattico?

02/03/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Claudio Ivan Brambilla

A scopo anticoncezionale è più che sufficiente assumere la pillola, non serve usare anche il profilattico.   »

Progesterone sospeso e sanguinamento: c’è relazione?

02/03/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

La mancata assunzione del progesterone prescritto a sostegno della gravidanza può determinare un sanguinamento leggero, destinato a sparire.  »

Latti vegetali: si possono dare a un bimbo di 12 mesi in alternativa al latte vaccino?

23/02/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Leo Venturelli

I latti vegetali, quelli che si trovano negli scaffali del supermercato, a base per esempio di avena o soia o cocco, hanno composizione e calorie non in linea con le raccomandazioni delle società scientifiche, quindi non vanno bene per i bambini piccoli.  »

Fai la tua domanda agli specialisti
 