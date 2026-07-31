Funneling di modesta entità: si può passaggiare in vacanza?

Una domanda di: Lara Sono a 26 settimane + 5 giorni di una gravidanza non partita bene. Ho avuto già 2 ricoveri, 1 per minaccia d’aborto e il 2 per parto pre termine. Stamattina ho avuto visita con la mia ginecologa, ha trovato lieve funneling con cervice che misura 3,1 a riposo e 2,9 sotto sforzo. Andrò al mare tra una settimana, mi ha detto di evitare piscina e bagni in mare perché a detta sua può peggiorare funneling. La mia ansia è di partorire prima delle 34 settimane. Posso fare delle mini passeggiate al mare?



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora,

mi perdoni se non le ho risposto prima...dovrebbe essere proprio ora in partenza per il mare: spero non abbia rinunciato alla sua vacanza per via di questo minimo funneling!

Allora, per spiegare meglio questo termine un po' strano direi che si tratta di una modificazione del collo uterino, rilevabile soprattutto con l'ecografia interna o trans-vaginale. Questa modificazione rende la forma del collo dell'utero leggeremente a imbuto (di norma la forma è cilindrica), più larga in alto in prossimità dell'orifizio uterino interno (OUI) e con la parte restante chiusa. Si può avere questa modificazione in caso di minaccia di aborto o di parto prematuro: sono responsabili dell'alterazione le contrazioni uterine. Teniamo presente che la misura normale del collo uterino oscilla tra 30 e 40 millimetri (3 o 4 centimetri quindi) e che la soglia di allarme per una minaccia di parto prematuro è posta con una cervice di 25 millimetri. Nel suo caso quindi le misure del collo sono decisamente rassicuranti: ci sono solo 2 millimetri di scarto sotto sforzo: significa a mio parere che il collo "tiene". Se va al mare, è bene che si rinfreschi e quindi approfitti sia della piscina che del mare...certamente non si metterà a fare immersioni sub o gare di nuoto! Le passeggiate in riva al mare sono perfette, magari approfittando delle ore meno calde del giorno. Si ricordi di idratarsi adeguatamente, mi raccomando. In ogni caso, se sente la pancia bella soffice appoggiandoci su una mano, significa che l'utero è rilasciato, se invece avverte dolorini tipo ciclo mestruale oppure la pancia ha una consistenza teso-elastica, potrebbe essere il caso di rimanere più sdraiata che in piedi come presumo le abbia indicato la Curante. Spero di averle risposto, rimango a disposizione se desidera, cordialmente.



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