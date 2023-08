Funneling e paura del parto pretermine

Una domanda di: Rebecca

Sono una donna di 25 anni in gravidanza da 24 settimane + 4 giorni. Ieri ho fatto un’ ecografia di controllo e la mia ginecologa ha rilevato un funneling di 29 mm. Mi ha prescritto magnesio, buscopan 4 compresse al giorno e progesterone 1 capsula in vagina al giorno. Riposo parziale, posso passeggiare ma non troppo, evitare di stare a lungo in piedi eccetera. Io avevo avvertito pancia dura e qualche dolorino ma nessuna perdita. Devo preoccuparmi? La mia ginecologa mi ha rassicurato che non c’è pericolo per il momento, ma ho paura che questa cosa non possa rientrare e che io possa partorire eccessivamente pretermine o peggio ancora. Grazie mille, dottoressa.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, come immaginavo lei non poteva avere 29 mm (28,5 mm per la precisione) di funneling nel collo dell’utero, perché il collo uterino normalmente misura circa 3 centimetri ossia 30 millimetri e il funneling è uno svasamento a forma di imbuto che interessa soltanto parzialmente il collo uterino in caso di contrazioni uterine o situazioni di infezione/infiammazione. Nell’ecografia che mi ha inviato e che conferma che non è vero che abbiamo un funneling di 29 mm, si nota come una insenatura sottile e nerastra, subito accanto alla misura del collo uterino. La terapia che le è stata indicata serve proprio a mantenere l’utero rilassato e senza contrazioni di sorta. Sarà importante tener monitorati questi sintomi e il riposo parziale è utile anche per potersi accorgere tempestivamente di eventuali contrazioni. Qualora notasse indurirsi la pancia, non esiti quindi a recarsi in pronto soccorso per effettuare tutti gli accertamenti del caso. Non dimentichi anche di rinunciare ai rapporti sessuali fino a nuova indicazione del Curante: purtroppo anche questi possono stimolare le contrazioni uterine. Immagino le sia stato indicato un controllo ecografico ravvicinato (entro due settimane per intenderci) in modo da verificare che i farmaci siano efficaci a mantenere il collo lungo e chiuso a dovere, come deve essere a 24 settimane. Infine mi permetto di consigliarle di non angosciarsi per un parto prematuro o addirittura qualcosa di peggio…come dice il proverbio “cuor contento il Ciel lo aiuta!” In gravidanza è davvero importante evitare le preoccupazioni laddove possibile…la invito quindi a non cercare risposte sul web (al di fuori di questo sito, naturalmente!) per non rischiare di compromettere il buon esito della terapia che le è stata indicata anche a causa dello stress che deriva dal leggere notizie destabilizzanti (anche se magari non vere). La invito anche a fidarsi di quello che le dice la ginecologa secondo cui non c’è da preoccuparsi. Spero di averla aiutata, resto a disposizione se desidera, cordialmente.

