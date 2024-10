Funneling: si deve stare a riposo?

Una domanda di: Maria

Salve, vorrei avere qualche informazione in più riguardo al tema cervicometria e funneling.

Ho 40 anni e sono alla prima gravidanza gemellare. Dal controllo fatto alla 25esima settimana, ora sono alla 26esima, è risultato cervicometria 39mm e funneling presente 11mm.

Il mio ginecologo mi ha detto solo di stare un po’ a riposo senza allarmarmi.

Vorrei sapere quanto posso stare tranquilla, io per sicurezza sono a riposo totale, faccio l’indispensabile.

È possibile che il funneling rientri? Tra l’altro la prossima visita è fra un mese.

Aspetto una vostra risposta, grazie!



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Maria,

condivido la tranquillità e mi piace la valutazione del suo ginecologo che pensa di rivederla al canonico mese di distanza fra una visita e l’altra.

Per mia scelta personale non metto a riposo nessuna paziente in nessuna condizione perché sono convinto che non vi siano fattori meccanici capaci di generare patologia della gravidanza o peggiorarne il decorso.

Questo piccolo funnelling può anche essere ritenuto fisiologico vista la gravidanza gemellare, se l’avessi in cura io e sentissi un bel collo alla visita ginecologica le permetterei di fare vita normale.

La storia della medicina è fatta di riposi che poi si sono rivelati inutili, basti pensare che prima dopo un infarto venivano fatti alzare i pazienti dopo 1 mese dal letto e dopo il parto dopo 1 settimana.

Ora tutto è cambiato. Sono mie decisioni cliniche ma deve essere il suo ginecologo ad avere la parola più importante. Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

