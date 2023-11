Funneling sparito e cervice meno appiattita: passato pericolo?

Una domanda di: Luna

Salve dottoressa. Come promesso la aggiorno sulla mia situazione, visto che lei è stata così gentile con me!

Dall’ultima visita è emerso che il funneling non c’è più, e il collo dell’utero è arrivato a 31 mm.

Sto continuando la cura con gli ovuli di progeffik, punture lentogest due volte a settimana e DAV compresse.

In più continuo con il riposo. Sono arrivata a 28+5, secondo lei posso tranquillizzarmi un po’ adesso? Grazie mille!



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora, che belle notizie: cervice 31 millimetri e funneling sparito! Ha visto che il riposo è davvero servito? (mi perdoni ma sono affezionata…alla rima baciata).

Presumo che il suo Curante le farà scalare e poi sospendere il Lentogest e/o gli ovuli di progesterone, magari mantenendo più a lungo il DAV compresse visto che si assume per bocca.

Il riposo cui si riferisce immagino sia quello relativo (ossia cerca di alternare divano, letto, poltrona e non sta tutto il giorno sdraiata immobile nel letto, dico bene?) cercando di ritornare gradualmente a fare quello che era solita in precedenza, naturalmente senza esagerare.

Ora ha iniziato il terzo trimestre, siamo già a 29 settimane di gravidanza e presumo lei sia già a casa in maternità anticipata.

In un certo senso, adesso viene il bello: la sua bimba si farà sentire e vedere sempre di più, secondo certi orari che imparerà a riconoscere e potrà approfittare anche per cantarle la “sua” ninna-nanna.

Lo sapeva che se la piccola ascolta più volte una melodia nella pancia, poi si tranquillizza nel risentirla una volta nata?

Mi pare utile condividere questo piccolo “trucco” anche con lei.

Spero di averla rincuorata, avanti così che siamo sulla buona strada!

Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto