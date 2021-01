Funziona la pillola dei 5 giorni dopo?

Buonagiorno, ho avuto un rapporto non protetto durante il periodo dellovulazione. Ho preso EllaOne funziona?



Salve cara signora, la pillola Ellaone è il contraccettivo di emergenza più efficace attualmente a disposizione, anche se purtroppo l’efficacia è stimata tra il 60 e l’80%.

E’ una pillola che va assunta entro 120 ore dal rapporto a rischio (5 giorni).

Sembra che funzioni ritardando l’ovulazione ma può anche alterare la ricettività dell’endometrio, per cui è possibile che impedisca anche l’impianto di un eventuale ovulo fecondato (in caso l’ovulazione fosse già avvenuta).

Tra gli effetti collaterali che potrebbe provocare abbiamo: disturbi dell’umore, cefalea, capogiri, nausea, dolore addominale, mialgia, dolore dorsale, dismenorrea, dolore pelvico, tensione mammaria, affaticamento.

Inoltre, è possibile che lei osservi qualche giorno di ritardo nella comparsa del successivo flusso mestruale.

È raccomandata l’esecuzione di un test di gravidanza in caso di ritardo superiore a 7 giorni.

Mi auguro di averle risposto, resto a sua disposizione se desidera ulteriori chiarimenti. Con cordialità.



