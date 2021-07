Funziona la pillola nei giorni in cui si sospende?

Una domanda di: Serena

Salve dottoressa, io sono in pausa pillola e ho le mestruazioni (sanguinamento da sospensione): ho avuto un rapporto completo: devo prendere la pillola del giorno dopo? Grazie mille.



Elisabetta Canitano

Gentile Serena,

i rapporti sessuali che si svolgono nella settimana in cui si sospende la pillola, quindi nell’intervallo tra la fine di un blister e l’inizio di quello successivo sono protetti. La pillola cioè funziona in maniera continuativa, coprendo anche i sette giorni in cui non si assume. Ricominci ovviamente a prenderla allo scadere dell’intervallo. Con cordialità.

