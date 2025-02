Gamba “addormentata” a due settimane dall’epidurale

Una domanda di: Giada A distanza di 2 settimane dall'epidurale, ho ancora la gamba sinistra (zona coscia per l'esattezza) addormentata, cioè al tatto sento come se fosse anestetizzata,ho riferito questa cosa alle dimissioni e mi hanno detto che poteva essere per la posizione mantenuta durante il parto , pero ecco sono passate due settimane e il problema non è sparito, sinceramente sono un po preoccupata, sa dirmi qualcosa a riguardo?



Cara Giada,

concordo con l'opinione di una nevrite dovuta alla posizione delle gambe in fase espulsiva quindi flesse sull'addome.

Il disturbo scomparirà nel tempo e non vedo in questo momento indicazione a usare farmaci per un piccolo problema che dovrebbe scomparire nel giro di circa un mese.

Non possiamo escludere che anche l'epidurale abbia giocato un suo ruolo perché inibendo il meccanismo del dolore nella parte inferiore del corpo elimina un meccanismo protettivo per cui se si è mal posizionati lo si avverte e si modifica la posizione. Sono sicuro che fra un mese ci scriverà che tutto è svanito in modo autonomo e senza farmaci.

Un saluto molto cordiale.



