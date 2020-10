Gardnerella in gravidanza: ci sono rischi?

Una domanda di: Simona

Sono alla ventiduesima settimana di gravidanza e dall’ esame del pap test è emersa la presenza della Gardnerella.

La ginecologa mi ha prescritto solo ovuli, Neoxene, per 10 giorni a giorni alterni. Mi chiedevo se questa infezione fosse pericolosa per la gravidanza e se, solo con questa terapia, si riuscisse a debellare.

Cordiali saluti.



Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi

Gentile signora, faccia il trattamento consigliato ma, una volta terminato, esegua un tampone vaginale che confermerà o meno che l’infezione è passata. Nel caso così non fosse, ci sarà un antibiogramma per stabilire il farmaco giusto. Se l’infezione viene trattata, pericoli per la gravidanza non ce ne sono, stia tranquilla. Con cordialità.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto