Gardnerella: se il pap test la individua cosa si deve fare?

Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, sarebbe opportuno che lei discutesse l’esito del suo pap test con il suo ginecologo curante o anche con il medico di base per la cura che in effetti è opportuno effettuare in presenza di Gardnerella.

Io mi limito a valorizzare il fatto che questo esame è andato bene dato che è negativa la ricerca di cellule trasformate in senso tumorale.

Basterebbe questo in teoria sul referto, ma gli anatomopatologi di oggi sono molto precisi e segnalano tutto quello che vedono all’osservazione del vetrino.

In questo modo ci fanno un piccolo favore in quanto il pap test diventa in qualche modo un esame non solo di screening oncologico, ma anche microbiologico (come se effettuasse un tampone vaginale) e questo velocizza e facilita noi medici nel dare la cura più indicata per quel preciso germe identificato grazie alla loro osservazione.

D’altra parte, però, il termine ipercheratosi l’ha indotta a cercare risposte su internet e così si è angosciata, temendo il peggio.

L’ipercheratosi è una presenza maggiore di cheratina (la stessa proteina presente nei capelli) nelle cellule del collo dell’utero, rispetto alla norma.

Questo fatto potrebbe essere perfettamente normale oppure legato agli effetti del Papilloma virus.

Per dirimere la questione, invece che ripetere a breve scadenza il pap test, potrebbe valere la pena effettuare un HPV test, così da chiarire se il virus sia presente o meno e decidere di conseguenza i tempi ottimali dello screening nel suo caso specifico.

Mi tenga aggiornata se desidera, cordialmente. La rimando comunque anche a questo link:

https://www.bimbisaniebelli.it/servizi-online/esperti-rispondono/ipercheratosi-questo-e-lesito-del-pap-test-che-fare-32282

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto