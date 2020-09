Gastrite e disbiosi annullano l’effetto della pillola contraccettiva?

Una domanda di: Cinzia

Soffro di gastrite da helicobacter e disbiosi. Ho iniziato da poco a prendere la pillola estinette e mi chiedevo se il potere anticoncezionale viene annullato dai miei problemi intestinali. Onestamente sono preoccupata perché ho avuto rapporti completi.

Grazie se mi potete aiutare.





Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Cinzia,

l’assorbimento degli estroprogestinici può essere ridotto in caso di comparsa di scariche diarroiche nelle ore successive all’assunzione, con conseguente diminuzione dell’efficacia contraccettiva. Lo stesso può avvenire in alcune malattie infiammatorie dell’intestino che comportano un ridotto assorbimento dal tratto gastrointestinale.

Per una valutazione approfondita, che consiglierei di effettuare con il/la ginecologo/a, è necessario comprendere se è presente malassorbimento e, nel caso di scariche diarroiche, la frequenze e durata e la tempistica di comparsa rispetto all’assunzione della pillola.

Nel suo caso, se l’assorbimento intestinale non è alterato e se non ha avuto diarrea dopo aver assunto la pillola, è molto probabile che l’efficaca contraccettiva non sia diminuita. Cordiali saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto