Gel disinfettanti: possono danneggiare il feto?

Una domanda di: Valentina

Sono ormai a termine della mia seconda gravidanza. In questa gravidanza è capitato ( sporadicamente) che utilizzassi fuori casa dei gel

igienizzanti per la pulizia delle mani ( es amuchina ) dato il periodo covid. Può questa sostanza applicata sulle mani aver arrecato qualche danno

al feto? Magari al sistema endocrino/ ormonale? L uso che ne ho fatto è comunque occasionale (forse due volte al mese). Grazie.





Gianni Bona Gianni Bona

Gentile signora,

creda se ci fosse anche un minimo pericolo che i gel disinfettanti per le mani riescano a essere assorbiti al punto da passare la barriera placentare ci sarebbe scritto sulle confezioni, a chiare lettere. Il suo è un non problema, un dubbio che non ha senso porsi e non comprendo neppure perché le sia nato, cosa possa averglielo suggerito.

