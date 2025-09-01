Gel disinfettanti: sono pericolosi in gravidanza?

Una domanda di: Keti
Salve, sono in gravidanza ed ho un paio di domande: a volte uso il gel disinfettante mani per igienizzarle, oppure l'alcol rosa, in qualche occasione. Mi è anche capitato di passare l'alcool rosa sulle gambe dopo puntura di zanzare, ma mi è venuto il dubbio se ciò che faccio è innocuo per il mio bambino o se rischio di nuocergli. Per favore se qualche specialista potesse rispondermi, sarei molto grata! Grazie.
Antonio Clavenna
Gentile Keti,
i dati disponibili non indicano un'associazione tra l'uso in gravidanza dei gel disinfettanti per le mani e un aumento dei rischi per lo sviluppo fetale. Per quanto riguarda l'alcol è scarsamente assorbito attraverso la pelle. Potrebbe essere assorbito con l'inalazione, ma considerando il tipo di utilizzo da lei effettuato è alquanto improbabile che possano esserci problemi. Cordiali saluti.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto