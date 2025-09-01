Gel disinfettanti: sono pericolosi in gravidanza?

Una domanda di: Keti

Salve, sono in gravidanza ed ho un paio di domande: a volte uso il gel disinfettante mani per igienizzarle, oppure l'alcol rosa, in qualche occasione. Mi è anche capitato di passare l'alcool rosa sulle gambe dopo puntura di zanzare, ma mi è venuto il dubbio se ciò che faccio è innocuo per il mio bambino o se rischio di nuocergli. Per favore se qualche specialista potesse rispondermi, sarei molto grata! Grazie.

