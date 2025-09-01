Gel disinfettanti: sono pericolosi in gravidanza?

Dottor Antonio Clavenna Pubblicato il 01/09/2025

I dati di cui si dispone escludono che vi siano rischi per il feto impiegando sulla pelle gel disinfettanti e di alcol.

Una domanda di: Keti
Salve, sono in gravidanza ed ho un paio di domande: a volte uso il gel disinfettante mani per igienizzarle, oppure l'alcol rosa, in qualche occasione. Mi è anche capitato di passare l'alcool rosa sulle gambe dopo puntura di zanzare, ma mi è venuto il dubbio se ciò che faccio è innocuo per il mio bambino o se rischio di nuocergli. Per favore se qualche specialista potesse rispondermi, sarei molto grata! Grazie.

Antonio Clavenna
Antonio Clavenna

Gentile Keti,
i dati disponibili non indicano un'associazione tra l'uso in gravidanza dei gel disinfettanti per le mani e un aumento dei rischi per lo sviluppo fetale. Per quanto riguarda l'alcol è scarsamente assorbito attraverso la pelle. Potrebbe essere assorbito con l'inalazione, ma considerando il tipo di utilizzo da lei effettuato è alquanto improbabile che possano esserci problemi. Cordiali saluti.

Le domande della settimana

Puntura di zanzara che lascia il segno più del solito

01/09/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Leo Venturelli

Ci sono zanzare la cui puntura causa una risposta maggiore, in più verso la fine dell'estate la pelle dei bambini può reagire in maniera più importante all'attacco degli insetti.  »

Rischio di parto pretermine: può servire il pessario?

01/09/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Il pessario può evitare che il collo dell'utero si raccorci ulteriormente, un'alternativa più radicale è il cerchiaggio che consiste in una cucitura della cervice che ne impedisce l'apertura fino al parto.   »

Aborto spontaneo: dopo quanto si può cercare un’altra gravidanza?

18/08/2025 Gli Specialisti Rispondono di Professor Augusto Enrico Semprini

L'ovulazione si verifica 30 giorni dopo un aborto spontaneo ed è possibile concepire anche in questa circostanza senza che vi siano rischi di un qualsiasi tipo.  »

