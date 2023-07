Gemelle con gruppo sanguigno diverso: com’è possibile?

Una domanda di: Una lettrice

Vorrei sapere una cosa: io sono A+ mio marito 0+ abbiamo avuto due gemelle una è 0 positivo come il padre l’altra B negativo: come mai?



Faustina Lalatta Faustina Lalatta

Gentile signora,

la gravidanza gemellare bicoriale, che si realizza a seguito del concepimento indipendente di due ovociti da parte di due spermatozoi, dà origine a due bambini che possono anche non condividere alcune caratteristiche genetiche. Infatti non sempre i fratelli hanno il medesimo gruppo sanguigno, pur risultando sempre compatibili con i propri genitori biologici.

Nel vostro caso è abbastanza semplice spiegare il gruppo di una delle due gemelle, cioè quella di gruppo 0 positivo, perché è compatibile con il gruppo sanguigno suo e di suo marito. Il gruppo B negativo della sorellina è invece incompatibile con suo marito. È come se, al momento del concepimento delle due gemelle, magari avvenuto non esattamente lo stesso giorno, si fosse inserita una componente genetica estranea alla vostra coppia.

Evento raro ma possibile che solo lei può spiegare. Oppure, ma anche questo lo può sapere solo lei, entrambe le gemelle sono figlie biologiche di un uomo di gruppo sanguigno B (che può aver dato lo 0 a una gemella e il B all’altra). Quindi o sono tutte e due di un altro uomo evidentemente di gruppo B (eventualità più probabile) oppure (caso non impossibile in assoluto) le sue gemelle sono di due papà diversi (la gemella di gruppo 0 di suo marito, la gemella di gruppo B di un altro papà).

Sempre che i gruppi che lei mi riporta siano stati identificati correttamente (la invito a verificarlo). Cari saluti.



