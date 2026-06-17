Gemelli: “colpa” della mamma o del papà?

Dottor Claudio Ivan Brambilla A cura di Claudio Ivan Brambilla - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 17/06/2026 Aggiornato il 17/06/2026

La possibilità di avere due gemelli dizigoti (non identici) è influenzata dalla mamma (familiarità per gemelli dizigoti e alta statura), mentre i gemelli identici sono frutto di una pura casualità.

Una domanda di: Veronica
Salve,
sono alla settima settimana. E siccome è stato uno shock, ci chiedevamo che cosa influisce sui gemelli, la madre o il padre? Mia suocera ha una sorella gemella. Io ho 37 anni e cercavamo una gravidanza da un anno.

Claudio Ivan Brambilla
Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,
i gemelli dizigoti, cioè non identici ma somiglianti come normali fratelli (possono essere di due sessi diversi, per intenderci) sono più frequenti se nella famiglia della mamma ci sono altri gemelli dizigoti. Quindi dipendono maggiormente dalla mamma e si formano dall'unione di due diversi spermatozoi con due diversi ovociti. Inoltre l'altezza della mamma è un fattore favorente: le donne alte hanno più facilmente gemelli dizigoti delle donne di modesta statura. Diverso è il caso dei gemelli identici o monozigoti, che si formano da un unico ovocita che si divide a metà. Qui non c'entra la familiarità: l'evento è casuale e si verifica a tutte le età. La sua gravidanza è bicoriale e biamniotica, cioè con due placente e due sacche separate, e questo aumenta sensibilmente le probabilità che i suoi gemellini siano dizigoti, cioè non identici ma somiglianti come due normali fratelli. Vedrà, cara signora, che già un attimo dopo il parto sarà felice di avere avuto due piccini in un colpo solo. Vuole la leggenda che i gemelli siano magici e portino fortuna. Congratulazioni.

Gemelli: “colpa” della mamma o del papà?

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