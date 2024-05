Gemelli: è possibile averli solo se c’è familiarità?

Una domanda di: Isabella

Buongiorno dottoressa, ho 44 anni e sono alla 16^ settimana di gravidanza, la settimana scorsa ho fatto l’amniocentesi e mi hanno confermato che sono gemelli e va tutto bene. Mi chiedevo come possibile avere una gravidanza gemellare non avendo casi in famiglia.

La ringrazio per la sua gentile risposta.





Faustina Lalatta Faustina Lalatta

Gentile signora,

la gravidanza gemellare è un evento occasionale e non è riservato solo a coloro che hanno familiarità!! Ci mancherebbe!!

In assenza di stimoli ormonali esterni o di trasferimento di più embrioni, che ovviamente comporta una gemellarità “innaturale” cioè forzata, si sapeva da decenni che circa 1 gravidanza ogni 80 sarebbe esitata in una nascita gemellare. Grazie alla medicina prenatale si è scoperto che l’esordio di una gemellarità è più frequente di quanto si pensasse ma che, in una percentuale abbastanza elevata, giungerà a termine un solo gemello per arresto naturale della vitalità di uno dei due.

Alla base della gemellarità vi è di solito una doppia ovulazione (contemporanea) e un doppio concepimento. I gemelli saranno quindi bi-ovulari, cioè diversi come lo possono essere due fratelli ed ognuno avrà una sua placenta.

In casi più rari la gemellarità è monovulare, cioè dovuta allo sdoppiamento di un unico concepimento. In questo caso i gemelli saranno identici, a partire dal sesso, ed avranno un’unica placenta che nutre entrambi.

In tutti i casi, una gravidanza gemellare, insorta o favorita da tecniche di PMA in una madre di 44 anni , deve essere seguita con il massimo scrupolo presso un centro ospedaliero dotato dell’ “” ambulatorio gemelli” per minimizzare i rischi correlati.

Cordiali saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto