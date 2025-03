Gemelli: perché sono diversi?

Faustina Lalatta Faustina Lalatta

Gentile papà Claudio,

le differenze estetiche, ma anche di salute o di crescita sono la regola per i gemelli dizigoti che altro non sono che due fratellini, generati da cellule germinali diverse (una cellula uovo ed uno spermatozoo ognuno) che si trovano contemporaneamente nell'utero della stessa madre.

Così come i fratelli possono mostrare colori e caratteri somatici indipendenti, anche i gemelli dizigoti hanno la stessa caratteristica quindi è facile distinguerli.

I gemelli monoovulari (o monozigoti) sono invece definiti identici perché sostanzialmente non distinguibili tra loro. Hanno infatti il medesimo patrimonio genetico, si formano per sdoppiamento di un unico zigote (cellula che si forma dalla fusione di un ovocita e di uno zpermatozoo) e condividono anche un'unica placenta.

Spero di aver chiarito la sua perplessità. Cordialmente.

Cordiali saluti



