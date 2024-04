Gemelline di 3 mesi e mezzo che assumono poco latte

Una domanda di: Elisabetta

Salve, ho due gemelline di 3 mesi e mezzo che mangiano poco ho addirittura spostato i biberon ogni 5 ore ma bevono massimo 120 grammi di latte anche se

ne prendono solo 4 al giorno, preferiscono prendere il ciuccio e dormire. Di pannolini ne cambio 3 al giorno e non sono nemmeno super pieni ma la pipì

non puzza ed è chiara.



Cara signora,

il criterio a cui attenersi per capire se tutto va bene è il ritmo di crescita. Nei primi mesi di vita la crescita non deve subire arresti: l’aumento di peso, anche se modesto deve esserci. Credo che queste bambine vengano controllate regolarmentedal pediatra e che quindi sul fronte dell’aumento di peso possiamo stare tranquilli. La quantità di latte che assumono non mi sembra motivo di allarme, così come non darei importanza al fatto che non sia necessario cambiare molti pannolini. Ma queste bambine sono reattive, tranquille, appaiono in piena salute o sono irrequiete, lamentose, abbattute? Lei non dice nulal al riguardo, ma anche questo è un dato rilevante per valutare il loro benessere. In ogni caso, poiché non ho modo di visitarle e poiché ritengo che sia importante non sottovalutare la sensazione di “qualcosa che non va” di una mamma, la invito senz’altro a consultare il suo pediatra per avere conferma di quello che io, da remoto e con informazioni davvero scarne, posso solo ipotizzare. Cordialmente.

