Gemellini che dormono poco

Una domanda di: Alessandro

Salve, scrivo perché ormai da 4 mesi (ora ne hanno 8) Enea ed Azzurra hanno

un sonno particolarmente frammentato; di notte si svegliano anche 7/8 volte

dalle 20.00 alle 07.00. Di giorno dormono solo a contatto nel lettone un’ora

la mattina e due ore il pomeriggio, anche qui con risvegli ogni ora circa.

Non capiamo se e dove stiamo sbagliando. Ci siamo divisi da 3 mesi perché in

tutto questo si sentono a vicenda e quindi Azzurra dorme con la mamma

(addormentamento e risvegli al seno), Enea con me (addormentamento e

risvegli con ciuccio e abbracci), l’unico risveglio di Enea con latte e un

biberon tra le 03.00 e le 04.00. Abbiamo provato anche la melatonina ma

niente cambiamenti, siamo abbastanza esausti. Loro nonostante ciò la mattina

e il giorno sono attivi e molto sorridenti. La crescita e l’alimentazione

secondo la nostra pediatra vanno benissimo (sono nati al 3 e 10 percentile ora

sono al 94 e 87). Grazie per il supporto.





Leo Venturelli Leo Venturelli Gentile papà,

se la crescita è ottima (forse troppo rispetto ai centili di inizio), l’umore buono e i bambini sono vivaci e reattivi, mi viene da pensare che i problemi di sonno potrebbero essere legati all’alimentazione. Ci sono infatti alcuni cibi, ma bisogna fare le debite prove, come le verdure che nella pappa serale possono causare flatulenze notturna, come, sempre sul versante alimentare, un eccesso di proteine specie di origine animale potrebbe favorire l’irrequietezza per via del fatto che stimola la sete, meglio dunque favorire l’assunzione di proteine vegetali tipo piselli, ceci, lenticchie.

Controllate anche questa possibilità, rimangono problemi di sonno legati alla gestione familiare complicata da due gemelli e da uno stress da insonnia anche genitoriale. Purtroppo soluzioni miracolose non ce ne sono: occorre tener duro e vedere se nei mesi prossimi si troverà un equilibrio migliore, visto che i bambini cresceranno.

