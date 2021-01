Gemellini che reclamano la poppata di notte

Una domanda di: Anxhela

Salve io sono una mamma di due gemelli di 14 mesi. Fino a ora hanno

mangiato solo latte materno (oltre al cibo diverso dal latte) ma non tutte le volte lo mangiano,

cioe non a tutti i pasti e si svegliano molte volte la notte. Per questo

vorrei dare un po’ di latte di crescita, almeno la sera quando vanno a dormire,

ma il problema è che non accettano il biberon e non so come darglielo perché

sono abituati al seno. Non so cosa fare, vorrei un consiglio da voi. Vi sono grata per l’aiuto. Grazie.





Leo Venturelli Leo Venturelli Cara mamma,

complimenti anzitutto per avere dato il suo latte ai due gemelli e di continuare anche ora!

I bambini non sono abituati al biberon per cui la sera conviene o ritardare la cena, cercando di dare anche frutta tipo una banana oppure proporre yogurt e frutta (mela o banana) verso il tardi, come spuntino prima della nanna. Si tratta insomma di metterli a nanna ben sazi, così da evitare che si sveglino reclamando la poppata. Con cordialità.