Gemellini monocoriali, ma solo di uno si rileva il battito

Una domanda di: Alessandra

Sono alla terza gravidanza, sono di 7 settimane ieri alla prima visita la dottoressa ha visto un’unica sacca divisa da una linea sottile dove c’erano 2 embrioni uno con battito visibile l’alto invece no… lei mi ha dato poche speranze per il piccolino senza battito mi ha detto che forse potrebbe essersi fermato, mentre l’altro è andato avanti…anche perché essendo nella stessa sacca dovrebbero crescere contemporaneamente…mi ha detto di ripetere l’eco tra 10 giorni per vedere come evolve la situazione… Desideravo un altro parere… quante possibilità ci sono che il piccolo vada avanti?



Nicola Colacurci Nicola Colacurci

Gentile signora, da quello che mi riferisce sembra una gravidanza gemellare monocoriale con interruzione del secondo feto. Le possibilità che al prossimo controllo si visualizzino entrambi i battiti mi sembrano molto remote. Consideri che non è un evento eccezionale l’interruzione precoce di un secondo gemello in caso di gravidanza monocoriale. Mi rendo conto che il sapere che uno dei due embrioni non crescerà è un evento triste ma consideri che la gravidanza singola è quella che dà meno complicazioni per cui lo consideri come un evento inevitabile che porterà a una gestione più facile della gravidanza stessa. Cordialmente.

