Gemellino di 4 mesi allattato artificialmente che non cresce

Una domanda di: Francesca

Io ho un bimbo (un gemello) di 4 mesi, nato a 34+4, che mangia esclusivamente latte artificiale. Verso la fine del 1° mese di vita aveva

difficoltà a mangiare, mentre mangiava piangeva, riprendeva a bere affamato e come il latte scendeva piangeva e si dimenava, non cresceva e bagnava poco

i pannolini. Informandomi ho scoperto che aveva il reflusso silente, ho contattato un gastroenterologo che mi diede omeprazen e gastrotuss. Ho dato

omeprazen per 1 mese e in quel mese mangiava ma scaricava tantissimo ad ogni poppata e infatti non prendeva peso, il pediatra dava colpa al latte (novalac allernova pro). Ho bloccato omeprazen (gradualmente) a gennaio e per tutto il mese il bimbo mangiava e faceva la cacca 2 volte al giorno ed aveva ripreso a crescere. Abbiamo ricominciato omeprazen a fine gennaio, dopo una ecografia esofagea che confermata un forma reflusso, tanta acidità e infiammato fino all’esofago per colpa di un malfunzionamento della valvola. Ripreso omeprazen il bambino ha ripreso a scaricare dopo ogni poppata ed anche in piena notte ( senza la poppata) e non prende peso.

È il caso di provare un altro antiacido?

Provare a cambiare latte?

E cosa ne pensate dello svezzamento anticipato?



Leo Venturelli Leo Venturelli Cara signora,

il reflusso del piccolo pare confermato dagli esami, i rimedi che avete adottato sembrano tutte corrette, il latte usato però sembra quello antiallergico: ha già provato il Novalac reflux pro che sembrerebbe più idoneo al problema del bambino? L’anticipo delle prime pappe può avvenire dai 4 mesi e mezzo. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto