Gengiva penzolante in un bimbo di 12 mesi: cosa può essere?

È possibile che il tessuto gengivale in eccesso sia dovuto a un nuovo dentino che sta per spuntare, ma per avere la certezza che si tratti proprio di questo è necessaria la visita.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Caro papà, è possibile che il tessuto gengivale sia adiacente a un dente che sta erompendo in bocca. Bisogna osservare la arcata e vedere quanti sono i denti decidui presenti e come sono posizionati rispetto agli adiacenti e a quelli inferiori. Inoltre bisogna capire se la gengiva è rosa e quindi sana oppure infiammata, di colore rosso. Consiglio una visita da odontoiatra infantile o una foto da sottoporre a specialista perché senza avere la possibilità di vedere il bambino non è possibile dire di più. Cordiali saluti.

Una volta visualizzati con l'ecografia l'embrione e il battito del cuoricino non ha più senso continuare a dosare le beta nel sangue, perché il loro andamento a questo punto della gravidanza non è predittivo di nulla. »

In linea teorica, è certamente possibile avviare la gravidanza dopo un unico tentativo, tuttavia va messo in conto che ci voglia più tempo visto che, secondo le statistiche, le probabilità di concepire per ciclo mestruale non sono moltissime. »

Le abitudini alimentari si acquisiscono in famiglia: se ai bambini vengono proposti cibi poco sani, come lo sono quelli ricchi di zuccheri, ci si deve aspettare che poi li reclamino. Per aggiustare il tiro, occorre apportare cambiamenti a cui anche i genitori si dovrebbero adeguare. »