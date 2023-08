Genitori 0 positivi possono avere un figlio 0 negativo?

Una domanda di: Clara

Io e mio marito siamo due 0 positivo abbiamo 3 figli due sono 0 positivo e uno 0 negativo: è possibile?





Faustina Lalatta Faustina Lalatta

Gentile Lara,

sulla base delle leggi che regolano la trasmissione dei caratteri genetici che determinano il gruppo del sangue del sistema ABO e il fattore Rh i vostri figli sono tutti e tre compatibili con voi genitori.

Infatti è assolutamente sicuro che da due genitori 0 possano essere generati solo figli 0. Ma è anche possibile che

da due genitori Rh positivi possano essere generati sia figli Rh positivi che figli Rh negativi. L’unica condizione è che entrambi i genitori, pur mostrando l’ Rh positivo (fenotipo) possiedano il genotipo Rh+/Rh-. Possiedano quindi un allele negativo (eterozigote). L’allele negativo non si vede perché è mascherato dall’allele positivo , dominante, ma si manifesta nel figlio qualora egli lo riceva da entrambi i genitori. Il genotipo del figlio è, in questi casi Rh-/Rh- e quindi verrà caratterizzato come Rh negativo.

Cordialità.

