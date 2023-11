Genitori di gruppo 0, figlie gemelle di gruppo A

Una domanda di: Massimo

Buongiorno,

il mio gruppo sanguigno è 0 positivo, mia moglie è 0 positivo e abbiamo 3 figlie gemelle: una è A positivo, una è A negativo, la terza non so. Chiedo qualche informazione al riguardo. Grazie.





Faustina Lalatta Faustina Lalatta

Gentile signor Massimo,

non comprendo, dalle sue poche parole, quale sia il quesito.

La gravidanza trigemina è un’assoluta rarità nella specie umana, cioè si osserva in una gestazione ogni 10.000.

In generale è molto più frequente tra le gravidanze ottenute con tecniche di fecondazione assistita, dove può giungere, a seconda delle procedure utilizzate, anche a 1/500 o 1/800.

Pertanto, qualora la vostra coppia abbia seguito un percorso di PMA le suggerisco, prima di ogni altro ragionamento, di rivolgersi al ginecologo responsabile e presentare i dati completi e scritti (tesserini) dei diversi gruppi del sangue.

Questa è sempre una buona norma quando si desidera approfondire una eventuale discrepanza tra gruppo sanguigno dei genitori e gruppo sanguigno dei figli e si hanno dati molto approssimativi o incompleti.

Nel caso di gravidanza trigemina naturale è molto importante conoscere il numero delle placente, cioè se per esempio due gemelli siano tra loro geneticamente uguali oppure no. E ricostruire come sia avvenuto il concepimento.

Non posso aggiungere altro.

Cordiali saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

