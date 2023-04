Gentalyn e Bentelan in gravidanza: ci sono rischi?

Una domanda di: Filomena

Salve dottore sono incinta di 18 settimane + 4 giorni. Ieri sera ho avuto una reazione allergica su pancia, braccia e spalla… il mio medico di base mi ha detto di prendere un Bentelan e di applicare Bentalyn beta… si possono usare in gravidanza entrambi? Non succede niente al bambino? Posso stare tranquilla? Grazie mille dottore.



Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Filomena, il betametasone (Bentelan) se assunto occasionalmente o per terapie di breve durata non è associato con un aumento dei rischi per lo sviluppo del feto. I principi attivi contenuti nel Gentalyn beta (gentamicina e betametasone) sono scarsamente assorbiti dopo applicazione cutanea, tranne, per quanto riguarda il betametasone, nel caso di trattamento di un’ampia superficie della cute o se viene utilizzato un bendaggio occlusivo. Se la durata del trattamento con il Gentalyn beta è breve (massimo 7 giorni), non ci sono motivi per ritenere che possa aumentare i rischi per il feto Cordiali saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto