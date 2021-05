Già in ansia alla quarta settimana di gravidanza

Una domanda di: Emilia

A 4+4 camera gestazionale assente.. ieri fatto la beta e sono a 1750,0…

Cosa sta succedendo?





Bruno Mozzanega Bruno Mozzanega

Gentile signora,

non mi è chiaro il senso della sua domanda e neppure capisco come mai le si sia già sottoposta a un controllo ecografico, al quarto giorno di ritardo delle mestruazioni. Sì, perché secondo il calendario ostetrico le settimane di gravidanza si contano a partire dalla data di inizio dell’ultima mestruazione quindi lei per affermare di essere nella quarta settimana di gravidanza più quattro giorni deve avere un ritardo delle mestruazioni di meno di una settimana. Comunque sia, non ha alcun senso precipitarsi così precocemente a effettuare il dosaggio delle beta nel sangue e l’ecografia. Un test di gravidanza eseguito sulle urine che risulta positivo è più che sufficiente per avere la sicurezza di essere incinta dopodiché, se non ci sono particolari problemi, si fissa un controllo dal ginecologo, possibilmente non prima della settima settimana in modo da assicurarsi la possibilità che vengano visualizzati l’embrione e il battito del cuoricino. La invito dunque a stare tranquilla, perché la gravidanza è lunga e non è un buon inizio entrare in ansia quando non ve ne è alcuna ragione. Con cordialità.

