Ginecologo o “bugiardino”: a chi dare retta?

Una domanda di: Daniela

Da poco sto assumendo l’integratore Kirocomplex per via di uno

sbalzo ormonale negli ultimi 3 mesi.

Il ciclo era arrivato a ritardare dai 9 ad un massimo di 20 giorni.

Ho effettuato una visita dal ginecologo con ecografia. Ho entrambe le ovaie

multifollicolari e mi ha prescritto Kirocomplex 2 volte al giorno per 6 mesi

in più una serie di esami ormonali.

Mi sorge un dubbio riguardo all’assunzione giornaliera di Kirocomplex. Sul

bugiardino dell’integratore consiglia solo 1 dose al giorno e il mio

ginecologo me ne ha date da prendere 2. Mi chiedo, devo affidarmi al

dosaggio prescritto del ginecologo? A lungo andare se ne prendo 2 dosi al

giorno, riscontrerò degli effetti collaterali?

Io attualmente sto assumendo solo 1 dose al giorno come prescritto sul

bugiardino perché temo degli effetti collaterali.





Antonio Clavenna Antonio Clavenna Gentile Daniela,

la dose da assumere di inositoli (mio-inositolo e D-Chiro-inositolo) dipende dal motivo del trattamento:

per alcuni disturbi (per esempio ovaio policistico) il dosaggio valutato negli studi era maggiore rispetto a quello previsto dal foglietto illustrativo dell’integratore Kirocomplex.

Le raccomando, pertanto, di seguire le indicazioni del suo ginecologo e di approfondire con lui eventuali dubbi.

Cordiali saluti.

