Anello contraccettivo indossato per una settimana in più

Una domanda di: Sabrina

Ho messo l’anello contraccettivo il primo giorno del flusso snaguigno e l’ho tenuto una settimana in

piu. Sarò rimasta incinta?



Buongiorno signora, l’anello vaginale contiene un principio attivo estroprogestinico che ha la funzione contraccettiva. La durata di azione è di 22 giorni e normalmente si inserisce il primo giorno delle mestruazioni, all’inizio del ricorso al metodo, quindi si rimuove dopo 22 giorni e fatta una pausa di sei giorni si applica un nuovo anello. Nel suo caso aver mantenuto l’anello privo di principio attivo, in quanto esaurito, non comporta un rischio di concepimento, a patto però che lei settimo giorno abbia provveduto a sostituire l’anello scaduto con un nuovo anello.

Le suggerisco in futuro di appuntarsi le date per non dimenticare.

Cordiali saluti.

BimbiSani&belli cercherà la risposta che desideri, consultando fonti autorevoli e attendibili.

Il servizio è riservato ai maggiorenni.



Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.