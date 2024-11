Ginko biloba: si può prendere anche se si assume la cardioaspirina?

Una domanda di: Miriam

Prendo cardioaspirina a giorni alterni a scopo preventivo per una placca di colesterolo + gastroprotettore. Vorrei passare progressivamente al

ginkobiloba magari senza abbandonare del tutto la cardioaspirina, che mi dà fastidio allo stomaco, sono monorene ed ho una lieve insufficienza renale e

sono portatrice di bypass ureterale, purtroppo il curante non conosce il ginkobiloba e non conosco al momento nessuno in grado di darmi risposte

certe.





Antonello Sannia Antonello Sannia Cara signora,

Ginkgo biloba può essere preso anche assieme alla cardioaspirina. Va preso al mattino a digiuno appena svegli alla dose di 120 mg, una sola volta al giorno. Sarebbe prudente monitorare i parametri coagulativi almeno 1 volta nei primi 2 mesi di terapia combinata Ginkgo + cardioaspirina.

Cordiali saluti.

