Ginnastica del pisellino: sì o no?

Una domanda di: Francesca

Il mio bimbo ha 3 anni: il mio pediatra già quando aveva due 2 anni mi disse che il pisellino era “un po’ chiuso”. Che dovevo fare la ginnastica al pisellino. Poi mi sono recata da un altro pediatra e mi ha detto che dovevo lasciare stare che è normale e che la ginnastica non si fa. Quest’anno l’ho riportato al pediatra che lo segue e mi ha dato la pomata Elocon, così si è aperto del tutto anche se non si scorreva con tanta facilità. Però credevo che rimanesse così. Invece sembra che si sta richiudendo: sto uscendo pazza per questo pensiero che ho sempre nella testa.



Dottoressa Alessia Bertocchini Dottoressa Alessia Bertocchini

Gentile signora, la “ginnastica del pisellino” non si fa prima dei due anni. Posto questo bisognerebbe capire se si è in presenza di una fimosi o un’aderenza balano prepuziale, cioè tra la pelle del prepuzio e il glande. Il cortisone applicato a livello locale unito alla ginnastica (che deve essere fatta con movimento lievissimo, l’ideale sarebbe che la effettuasse il bambino durante il bagnetto) possono aiutare a dare una maggiore elasticità al prepuzio, quindi a scorrere verso il basso con meno difficoltà. Non chiedere molti pareri. ne basta uno, quello del chirurgo pediatra che è la figura di riferimento in questi casi. Se fosse una fimosi serrata sarebbe da operare, ma se le è stato detto di fare la ginnastica e di applicare il cortisone la situazione potrebbe risolversi. Se questo non dovesse accadere il bambino deve essere rivisto sempre dal chirurgo pediatra per stabilire il da farsi. Credo che non sia opportuno disperarsi né “uscire pazza” per un problema che tutto sommato è banale. Mi tenga aggiornata. Cari saluti.

