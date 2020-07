Ginocchio valgo: a che età si può diagnosticare?

Una domanda di: Manuel

Le scrivo per avere un’informazione per mio figlio di 3 anni e 7 mesi, visto che le visite dal pediatra di famiglia non mi hanno dato risposte né prescrizioni. A quanti anni sarebbe da prevedere una visita specialistica per valutare se il bimbo ha un’andatura corretta e si possono escludere problemi al ginocchio? Potrebbe essere congenito ?

Ci sono dei controlli nell’andatura del bimbo che posso indicare questa patologia ?

Le chiedo questo perchè da piccoli noi genitori abbiamo entrambi sofferto di ginocchio valgo. Addirittura la mamma ha messo scarpe correttive fino ai 7 anni circa.

Si leggono molte cose, ma vorrei avere un parare da un esperto nel settore.

Gentile signora,

il ginocchio valgo (comunemente indicato come ginocchio a “X”) è un difetto angolare dell’arto inferiore e si manifesta per lo più intorno ai 3 anni d’età. Generalmente si corregge con la crescita, quasi sempre entro i 7 anni. Come per il varismo (ginocchio a “O” o a “parentesi”), tuttavia, la presenza di familiarità può influire negativamente sul miglioramento.

Spesso un peggioramento progressivo del valgismo si osserva in presenza di obesità (oggi molto frequente nei bambini). Una visita specialistica consente facilmente di fare diagnosi di valgismo.

L’entità può essere valutata misurando la distanza tra le caviglie (distanza intermalleolare). Questo valore ci consente di tenere sotto controllo l’evoluzione del valgismo nel tempo. Oltre a quello dell’infanzia, esiste un “ginocchio valgo dell’adolescenza” che, contrariamente a quello infantile, può peggiorare durante il periodo pre-puberale e puberale fino al punto di richiedere la correzione chirurgica.

Il ginocchio valgo non è mai causa di dolore locale, soprattutto nei bambini più piccoli, tuttavia può provocare una deambulazione atipica e spesso impacciata, soprattutto durante l’attività sportiva dei bambini. Non mi è chiaro se il pediatra ha già escluso la presenza dell’anomalia oppure no. Con cordialità.

