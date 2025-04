Giorno del concepimento: si può individuare con esattezza?

Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Cara signora,

in base al calendario ostetrico che conteggia le 40 settimane di gravidanza a partire dalla data di inizio dell'ultima mestruazione (nel suo caso il 14 ottobre) lei oggi (martedì 15 aprile) è in 26^ settimana + 1 giorno e la data presunta del parto è il prossimo 21 luglio, come le ha detto il suo ginecologo. Per quanto riguarda il giorno del concepimento indicarlo con precisione non mi è possibile perché la data è variabile, è influenzata da numerosi fattori (il giorno dell'ovulazione non si individua con un conto matematico in senso stretto, il corpo femminile non funziona come un computer!), in più gli spermatozoi maschili possono vivere vari giorni nell'apparato genitale della donna per cui appunto la gravidanza può avviarsi in giorni diversi da quelli ipotizzati a tavolino. Ma che importanza ha quando è avvenuto il concepimento? Anche il rapporto del 16 ottobre potrebbe averlo determinato, noi non possiamo escluderlo con sicurezza. La data che ora conta è comunque appunto quella presunta del parto (che non è detto venga rispettata dal suo piccino!). Cordialmente.



