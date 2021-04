Giramenti di testa in ragazzo di 12 anni

Una domanda di: Benedetta

Mio figlio che tra un mese compirà 12 anni presenta vertigini da 2 giorni. Il primo giorno era presente anche la nausea. I giri di testa si calmano se sta fermo e peggiorano con il movimento. Abbiamo eseguito un tampone rapido per escludere il Covid che è risultato negativo. Cosa può

provocare questo disturbo che non cessa? Il medico mi ha consigliato un

prelievo che farò domani ma intanto sono molto in ansia. Il ragazzo passa

molto tempo tra play station e cellulare. La prego in una risposta. Grazie

per il suo tempo.



Aldo Messina Aldo Messina Gentilissima signora,

potrebbe trattarsi di una emicrania vestibolare che peraltro dovrebbe avere una rapida risoluzione, proprio perché il ragazzo è un maschio. Occorre indagare sulla familiarià per emicrania, in particolare tra i membri femminili per capire se il disturbo ricorre o no. Con cordialità. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto