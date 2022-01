Giramenti di testa in un ragazzino: può essere la tiroide?

Una domanda di: Michele

Mio figlio di 14 anni un po’ robusto ogni tanto ha giramenti di

testa e non riesce stare in piedi. Lui prima prendeva prima un pastiglia per la

tiroide pigra, adesso non la prende più. Potrebbe dipendere da questo o è altro?

Grazie.





Gianni Bona Gianni Bona

Gentile papà,

le informazioni che mi dà sono davvero troppo scarse per permettermi di darle una risposta esauriente. Innanzi tutto non so quali fossero i valori che hanno suggerito al medico di prescrivere la medicina a supporto dell’attività della tiroide. Non mi scrive se è lo stesso medico ad aver detto di sospendere la cura: spero che sia stato così e che non si sia trattato, invece, di una vostra iniziativa. I giramenti di testa potrebbero sì essere dovuti a un’alterazione della tiroide, ma solo se l’alterazione esiste, eventualità che solo i dosaggi ormonali possono verificare. Dosaggi di cui lei non mi ha parlato. Il mio consiglio a questo punto è di rivolgersi a un centro di endocrinologia pediatrica, dove grazie ad accertamenti mirati riusciranno a comprendere se davvero ci sia un problema ed eventualmente di cosa esattamente si tratti. Con cordialità.

