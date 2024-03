Giramenti di testa in una ragazzina di 12 anni

Una domanda di: Daniela

Buongiorno, mia figlia di 12 anni è da qualche tempo che ha dei giramenti di testa e anche lei passa ore davanti al telefono ha fatto tutti gli esami di routine e a parte una leggera carenza di ferro sono stati giudicati buoni lei è celiaca sotto cura da una gastroenterologa. Cosa posso fare?



Cara signora,

capogiri e lipotimie possono essere frequenti nelle adolescenti; se poi c’è di mezzo la celiachia queste manifestazioni possono essere più marcate per via di un’alimentazione con alcune necessarie privazioni. Comunque, avendo fatto gli esami che hanno dato risultati non significativi dal punto di vista medico, direi che basterà a risolvere il problema una buona qualità di vita che vuol dire limitare l’uso della tecnologia a favore dell’esercio fisico e/o della frequentazione “in presenza” di qualche amico o compagno di scuola. L’alimentazione va curata con grande attenzione, affinché sia davvero completa: In particolare è importante la prima colazione che dovrebbe prevedere un introito calorico di circa il 20% delle calorie totali.

Cordialmente.

