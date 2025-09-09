Gli embrioni sono due?

Una domanda di: Giovanna
Scrivo per un chiarimento: il mio dottore mi ha fatto una ecografia. Inizialmente mi ha mostrato un embrione che corrisponde alle mie settimane ovvero 8+1, ho sentito il battito altissimo e velocissimo(CRL 1,66 cm). Dopo mi dice che gli sembra di vedere un ulteriore embrione più piccolo che riporta 6+5 con un battito più lieve e meno veloce (CRL 0,81 cm). Mi dice di rifare un'eco tra una settimana per ulteriore verifica. Cosa vuol dire tutto questo? Avrei voluto fare tante domande, ma sono andata nel pallone più totale.
Laura Trespidi
Gentile signora, come di certo immagina, potrebbe essere una gravidanza gemellare con un embrione ben vitale e un secondo embrione da valutare durante il prossimo controllo ecografico. Non resta dunque che attendere una settimana, poi sapremo. Cari saluti.
