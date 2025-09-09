Gli embrioni sono due?

Dottoressa Laura Trespidi A cura di Laura Trespidi - Dottoressa specialista in Ginecologia Pubblicato il 09/09/2025 Aggiornato il 09/09/2025

Se la prima ecografia non individua con chiarezza un secondo embrione, per capire se davvero è presente occorre attendere un successivo controllo.

Una domanda di: Giovanna
Scrivo per un chiarimento: il mio dottore mi ha fatto una ecografia. Inizialmente mi ha mostrato un embrione che corrisponde alle mie settimane ovvero 8+1, ho sentito il battito altissimo e velocissimo(CRL 1,66 cm). Dopo mi dice che gli sembra di vedere un ulteriore embrione più piccolo che riporta 6+5 con un battito più lieve e meno veloce (CRL 0,81 cm). Mi dice di rifare un'eco tra una settimana per ulteriore verifica. Cosa vuol dire tutto questo? Avrei voluto fare tante domande, ma sono andata nel pallone più totale.

Laura Trespidi
Laura Trespidi

Gentile signora, come di certo immagina, potrebbe essere una gravidanza gemellare con un embrione ben vitale e un secondo embrione da valutare durante il prossimo controllo ecografico. Non resta dunque che attendere una settimana, poi sapremo. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

