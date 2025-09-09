Gli embrioni sono due?

Una domanda di: Giovanna

Scrivo per un chiarimento: il mio dottore mi ha fatto una ecografia. Inizialmente mi ha mostrato un embrione che corrisponde alle mie settimane ovvero 8+1, ho sentito il battito altissimo e velocissimo(CRL 1,66 cm). Dopo mi dice che gli sembra di vedere un ulteriore embrione più piccolo che riporta 6+5 con un battito più lieve e meno veloce (CRL 0,81 cm). Mi dice di rifare un'eco tra una settimana per ulteriore verifica. Cosa vuol dire tutto questo? Avrei voluto fare tante domande, ma sono andata nel pallone più totale.

