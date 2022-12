Gli ovuli vaginali possono provocare sanguinamento?

Una domanda di: Debora

Salve dottoressa, 5 giorni fa ho fatto una visita ginecologica e la dottoressa ha un sospetto che ci fosse un polipetto dentro l’utero. Mi ha prescritto gli ovuli meclon solo che al secondo giorno di assunzione ho perdite di sangue: è normale? Grazie in anticipo.



Gentile Debora,

non ci dici da cosa deriva il sospetto di polipo endometriale, che ha posto la tua curante. Forse già soffrivi di perdite ematiche vaginali al di fuori delle mestruazioni?

Gli elementi che ci hai dato non sono sufficienti per darti un qualunque consiglio, né per esprimersi sulle cause del sanguinamento. Comunque gli ovuli vaginali Meclon non determinano perdite ematiche. Cari saluti.



