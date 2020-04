Glicemia: vanno bene questi valori?

Una domanda di: Valentina

Sono attualmente alla 24esima settimana di gravidanza. Gli ultimi esami effettuati circa 4 settimane fa indicavano glicemia 73 e emoglobina glicata 27 ( range da 20,a 42). Anche il mese precedente avevo effettuato questi due esami e i valori erano più o meno questi ( non li ricordo con precisione ma erano più o meno cosi). Sono normopeso e non ho casi di diabete in famiglia. Il ginecologo quindi ha deciso di non farmi fare l esame della curva di carico di glucosio ma sono preoccupata perché so che in teoria le linee guida dicono di farla. In generale volevo quindi sapere se con valori di glicemia e emoglobina glicata come i miei posso con ragionevole certezza escludere il diabete gestazionale. Inoltre io ogni tanto qualche dolce lo mangio ( a colazione magari qualche biscotto, o dopo pranzo due cioccolatini, qualche succo di frutta … e specialmente nelle prime 16 settimane bevevo anche un po di coca cola per via delle nausee, cosa che ora non faccio più se non magari una o due volte alla settimana metà bicchiere) senza esagerare ma comunque li mangio. Posso continuare a mangiarli ? In generale i dolci si possono mangiare in gravidanza vero? O bisogna eliminarli completamente? Parlo ovviamente in caso di non diabete. Grazie mille.



Gianni Bona Gianni Bona

Gentile signora,

penso che sia questo momento storico così critico e delicato che le suggerisce di avere timori che, sono sicuro, anche lei in fondo sa essere privi di fondamento. I valori che lei riporta sono perfetti e questo credo lei sia in grado di valutarlo da sé, visto che mi ha segnalato i range di riferimento, grazie a cui non ci può essere spazio per alcun dubbio. Per quanto riguarda i dolci, il consumo dovrebbe essere occasionale e moderato e non solo in gravidanza perché gli eccessi in tal senso espongono le persone adulte al rischio di diabete anche al di fuori della gestazione. In generale, l’alimentazione deve essere il più possibile varia, bilanciata per quanto riguarda i nutrienti,adeguata sotto il profilo delle calorie. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

