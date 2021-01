Glutine no durante lo svezzamento: ecco un’altra fake news

Una domanda di: Caterina

Salve, volevo chiedere se bisogna necessariamente dare ai bambini sin dal 4°

mese tutti i prodotti senza glutine? Come mai viene consigliato questo?



Giorgio Longo Giorgio Longo

Gentile signora,

ci sono solo due possibilità: o lei si è imbattuta in una fake news, una delle tante che circolano nel Web, oppure non ha capito bene quello che le ha detto il pediatra. Il glutine si può proporre senza alcun rischio fin dall’inizio dello svezzamento, già con la prima pappa, che è consigliabile avvenga a sei mesi di vita e comunque almeno non prima delle 17 settimane di vita compiute. In relazione alle cure e alla salute di suo figlio le consiglio di dare ascolto solo al suo pediatra o, comunque, a persone competenti che di sicuro non le daranno informazioni sbagliate e fuorvianti. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto