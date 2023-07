Golf ball e cisti dei plessi corioidei riscontrati in 20^ settimana di gravidanza

Una domanda di: Valeria

Salve dottoressa, sono in attesa alla 20^ settimana e nella strutturale fatta hanno riscontrato al feto una golf ball al cuoricino e delle cisti dei plessi coroidei. Volevo sapere se ci saranno problemi alla nascita e se c’è da preoccuparsi. Sinceramente sono preoccupata al massimo e ho tanto paura per mio figlio, essendo che è il 4° ma delle mie 3 bambine nessuna ha avuto questi problemi… Cosa bisogna fare??? C’è da preoccuparsi alla nascita??? Potrà nascere un bambino normale o no?? Dottoressa mille domande con mille risposte date ma anche con paura. Addirittura mi è stato detto che durante la nascita potrebbe morire o addirittura nascere morto: cosa mi consigliate?



Patrizia Mattei

Gentile signora, sono sicura che il suo ecografista non le avrà assolutamente detto che il bambino può morire. La golf ball come pure le cisti dei plessi corioidei sono considerati soft markers di cromosomopatie. Soft vuol dire che il loro riscontro è associato ad un lieve aumento del rischio ma

possono essere presenti anche in un feto normale. Le cisti dei plessi corioidei spesso ad un controllo a qualche settimana di distanza non si trovano più. Se ha fatto l’ultra screen e magari anche il test del DNA sul sangue materno e non ha trovato un rischio aumentato può stare tranquilla. Comunque ne parli con il suo ginecologo che è sicuramente la persona più indicata a spiegarle tutto perché conosce la sua storia clinica. Un saluto.

