Gomitata sullo stomaco in sesta settimana di gravidanza: ci sono pericoli?

Una domanda di: Eleonora Ho bisogno di togliermi un grande dubbio sono incinta di 6 settimane, oggi accidentalmente mentre pulivo la cucina mi sono data una botta forte tra lo stomaco e l’utero con il braccio. Il mio bambino è posizionato a sinistra e io ho sbattuto proprio a sinistra, non presento macchie rosse ogni tanto ho qualche doloretto nel basso ventre ma quello me lo fa ogni tanto … Volevo sapere se devo preoccuparmi e recarmi subito dal mio ginecologo o se posso stare tranquilla di non aver perso il mio bambino con la botta che mi sono data …



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, a sei settimane di gravidanza l’utero per fortuna è ancora molto piccolo e tra lo stomaco e l’utero c’è ancora parecchia distanza.

Dubito fortemente che lei sia riuscita a darsi una gomitata così potente da mettere in crisi la gravidanza stessa.

Diverso se fosse caduta dalle scale o inciampata sbattendo la pancia nel secondo o nel terzo trimestre.

Se i sintomi che avverte si limitano a qualche doloretto, direi che tutto sta procedendo per il meglio e non c’è bisogno di anticipare il controllo con il suo Curante ginecologo. Spero di averla rassicurata e mi permetto di invitarla a proseguire la gravidanza dosando la forza nei mestieri di casa, nel camminare e in tutte le attività quotidiane: il progesterone di solito ci rallenta anche mentalmente ma lei mi pare una tipa molto attiva.

Cerchi di non esagerare e si prenda tutto il tempo per fare le cose con più calma…vedrà che arriverà comunque a far tutto e magari si stancherà un pochino meno.

Rimango a disposizione se desidera, cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto