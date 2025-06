Gonasi e Clomid ma la gravidanza non inizia: perché?

Una domanda di: Cloe Salve, ho iniziato due mesi assumendo il clomid e poi subito dopo la puntura di gonasi, non sono rimasta incinta per ben due volte anche se i valori sono tutto ok compresi quelli del mio compagno. Adesso il ginecologo mi ha detto di sospendere e fare un'isteroscopia perché sospetta un polipo ma non si capisce dove. Può dipendere questo dalla gravidanza? Quanti cicli di clomid e gonasi si possono fare e soprattutto da cosa può dipendere tutto ciò? Grazie a chi mi risponderà sono disperata voglio questo bambino perché lo desidero tanto: vi prego aiutatemi a capire.



Cara Cloe,

il Clomid aiuta a concepire se la donna ha disturbo ovulatorio perché, se ovula normalmente questa cura non comporta un significativo aumento della possibilità di concepire.

Mi dà pochi elementi per darle un parere non conosco neppure la sua età (dato fondamentale in relazione alla fertilità femminile), non so da quanto tempo tentate di avere una gravidanza, non so neppure se il seme del compagno ha parametri normali di fertilità. Terapie per l’infertilita possono essere di grande aiuto ma vanno somministrate in modo strategico e in base a una diagnosi ben precisa se ci si vuole assicurare un buon margine di successo. Io resto a sua disposizione per aiutarla a realizzare il suo desideri di maternità.





