Graffi e ferite al Luna Park

Una domanda di: Bobby

Chiedo se è possibile che i bambini che dovessero graffiarsi e ferirsi con qualche oggetto, giocando al Luna Park o durante un giro in giostra rischino infezioni da virus? Grazie.



Fabrizio Pregliasco Fabrizio Pregliasco

Gentile lettore,

qualunque piccola ferita o graffio che abbia scalfito la pelle può in linea teorica diventare sede di un’infezione, quindi deve essere disinfettata con cura, dopo aver deterso la pelle con acqua e sapone. Il disinfettante indicato è l’acqua ossigenata oppure il betadine. Questo ovunque si sia verificato l’infortunio, non solo alle giostre. Per quanto riguarda gli agenti infettivi responsabili delle infezioni che possono svilupparsi sulla pelle in seguito a una ferita nella stragrande maggioranza dei casi sono batteri. Il rischio che sia implicato il virus HIV (che causa l’AIDS) è quasi nullo, mentre è possibile anche se raro che si tratti dell’HBV, che provoca l’epatite B. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto