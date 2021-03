Grave obesità e irregolarità mestruale

Una domanda di: Lucia

Le chiedo aiuto in quanto da alcuni giorni assumo Sinopol forte 2 buste al giorno. Ad oggi ho assunto 10 buste.

Mi è stato prescritto dalla ginecologa perché da mesi non ho più mestruazioni dopo un anno di cicli continui e abbondanti.

Ho 42 anni, la visita e l’eco ginecologica risultano nella norma e non evidenziano nessuna patologia.

Ho iniziato a curarmi con Depakin chrono 300 e Sereupin 1 ciascuno al giorno dal giugno 2015 per attacchi di panico e ansia.

Da allora ho preso 40 chili di peso.

Adesso sono 99 kg per 168 cm di altezza.

La ginecologa mi ha prescritto Sinopol forte per vedere se mi ritorna il ciclo senza assumere la pillola.

Ma sin dalla seconda busta assunta ho iniziato ad avere diarrea, a volte con poco sangue, e mal di pancia.

Soffro di sindrome colon irritabile.

La prego di aiutarmi, non so più cosa fare, tra l’altro secondo la ginecologa il sinopol forte non dà questi effetti collaterali.

Grazie.





Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi

Gentile signora, sinceramente il problema dei cicli mi sembra il minore che lei abbia. Credo varrebbe la pena che si facesse vedere sia dal suo neurologo/psicologo o chiunque le abbia prescritto i farmaci per gli attacchi di panico perché essere aumentata di 40 chilogrammi non è normale. Allo stesso tempo, occorrerebbe che venisse presa in carico da un ginecologo-endocrinologo per valutare con degli esami specifici cosa non va nei suoi ormoni. Che i cicli siano così irregolari in presenza di una grave obesità non si risolve certo con le bustine che, anch’io credo, non dovrebbe darle i sintomi che accusa. Credo sia necessario anche l’intervento (il prima possibile) di un nutrizionista per calare di peso, come di certo le avrà suggerito anche la sua ginecologa. Insomma, una valutazione del suo stato di salute a 360 gradi. Con cordialità.



