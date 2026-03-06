Gravidanza a 42 anni: ci sono rischi anche se ci sono già dei figli sani?

Una domanda di: Valentina A 42 anni si può rimanere incinta? Ci sono rischi il feto? Può nascere malato? Io ho 2 figli sani.



Gentile signora,

le probabilità di avviare una gravidanza a 42 anni sono piuttosto scarse: circa il 5 per cento per ciclo ovulativo, in seguito ovviamente a rapporti sessuali non protetti. Per quanto riguarda la sua domanda - un eventuale figlio può nascere malato? - penso che lei sappia bene che dopo i 40 anni le probabilità di avere un bambino colpito dalla trisomia 21 (sindrome di Down) aumentano sensibilmente: le statistiche parlano addirittura di un'incidenza di circa 1 su 70. Non a caso il Servizio sanitario nazionale eroga gratuitamente alle donne in età matura le indagini prenatali (test combinato - DNA fetale su sangue materno, amniocentesi). Ma credo che tutto questo lei lo sappia già: il fatto di avere due figli sani non cambia le cose, perché con l'avanzare degli anni, a prescindere dalle precedenti maternità, gli ovociti invecchiano ed è questo che rende così alto il rischio che il bambino sia interessato da uno sbilanciamento cromosomico. Detto questo, non si può escludere che anche a 42 anni si possa avere un bambino sano, come più e più volte accade ed è accaduto. Con cordialità.



