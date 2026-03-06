Gravidanza a 42 anni: ci sono rischi anche se ci sono già dei figli sani?
Il fatto di avere avuto figli sani non mette al riparo dal rischio di avere un bimbo con trisomia 21 in età matura.
A 42 anni si può rimanere incinta? Ci sono rischi il feto? Può nascere malato? Io ho 2 figli sani.
le probabilità di avviare una gravidanza a 42 anni sono piuttosto scarse: circa il 5 per cento per ciclo ovulativo, in seguito ovviamente a rapporti sessuali non protetti. Per quanto riguarda la sua domanda - un eventuale figlio può nascere malato? - penso che lei sappia bene che dopo i 40 anni le probabilità di avere un bambino colpito dalla trisomia 21 (sindrome di Down) aumentano sensibilmente: le statistiche parlano addirittura di un'incidenza di circa 1 su 70. Non a caso il Servizio sanitario nazionale eroga gratuitamente alle donne in età matura le indagini prenatali (test combinato - DNA fetale su sangue materno, amniocentesi). Ma credo che tutto questo lei lo sappia già: il fatto di avere due figli sani non cambia le cose, perché con l'avanzare degli anni, a prescindere dalle precedenti maternità, gli ovociti invecchiano ed è questo che rende così alto il rischio che il bambino sia interessato da uno sbilanciamento cromosomico. Detto questo, non si può escludere che anche a 42 anni si possa avere un bambino sano, come più e più volte accade ed è accaduto. Con cordialità.
