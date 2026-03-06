Gravidanza a 43 anni: andrà tutto bene?
A cura di Laura Trespidi - Dottoressa specialista in Ginecologia
Pubblicato il 06/03/2026
Aggiornato il 06/03/2026
Una gravidanza che inizia spontaneamente a 43 anni può certamente avere un'ottima evoluzione: è importante però farsi seguire dal ginecologo.
Una domanda di: Laura
Buongiorno, ho 43 anni e dopo anni di tentativi andati male, dopo che non ci pensavamo più, ho fatto un test di gravidanza risultato positivo. L'ultimo ciclo è del 18 gennaio. Ho fatto esame delle beta e risulta a 2783, ora dovrebbe essere la 7^ settimana. Cosa pensa della gravidanza a questa età e del valore abbastanza basso delle beta? Può essere segnale di qualcosa che va storto?
Laura Trespidi
Carissima,
innanzitutto penso che sia una bellissima notizia e poi stiamo a vedere. Ripeta le beta dopo 48 ore dall'ultimo dosaggio e fissi un appuntamento con un ginecologo per essere seguita.
Mi tenga aggiornata. Cari saluti.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
Sullo stesso argomento
06/03/2026
Gli Specialisti Rispondono
di Dottor Claudio Ivan Brambilla
Il fatto di avere avuto figli sani non mette al riparo dal rischio di avere un bimbo con trisomia 21 in età matura. »
16/02/2026
Gli Specialisti Rispondono
di Dottoressa Elisa Valmori
È senza dubbio possibile avere una gravidanza a 43 anni, tuttavia se tarda ad annunciarsi è opportuno sottoporsi ad alcuni accertamenti per essere sicuri che non vi siano problemi che ostacolano la fertilità. »
28/01/2026
Gli Specialisti Rispondono
di Dottoressa Elisa Valmori
A 44 anni, anche se la riserva ovarica è bassa ci possono essere ancora buone ovulazioni, quindi esiste la possibilità di avviare una gravidanza naturalmente. »
15/01/2026
Gli Specialisti Rispondono
di Professor Augusto Enrico Semprini
Per sapere con esattezza se non è più possibile dare inizio a una gravidanza si può effettuare un esame del sangue specifico. »
12/01/2026
Gli Specialisti Rispondono
di Dottoressa Floriana Carbone
Nella maggior parte dei casi, i comportamenti rischiosi assunti prima di sapere che la gravidanza è iniziata o determinano un aborto spontaneo oppure non causano alcun danno all'embrione. Si tratta della cosiddetta "legge del tutto o del nulla". »
Le domande della settimana
03/03/2026
Gli Specialisti Rispondono
di Professor Augusto Enrico Semprini
Le contrazioni uterine in 20^ settimana quando non determinano l'accorciamento del collo dell'utero non attivano il meccanismo che induce il travaglio di parto, quindi sono del tutto innocue. Di conseguenza, non impongono di rinunciare alle normali attività quotidiane (comprese le passeggiate fuori casa).... »
02/03/2026
Gli Specialisti Rispondono
di Dottoressa Elisa Valmori
Concepire con una sola tuba aperta è possibile, a meno che anche questa non sia interessata da un'alterazione funzionale (eventualità che non è possibile stabilire). »
02/03/2026
Gli Specialisti Rispondono
di Dottor Claudio Ivan Brambilla
A scopo anticoncezionale è più che sufficiente assumere la pillola, non serve usare anche il profilattico. »
02/03/2026
Gli Specialisti Rispondono
di Dottoressa Elisa Valmori
La mancata assunzione del progesterone prescritto a sostegno della gravidanza può determinare un sanguinamento leggero, destinato a sparire. »
23/02/2026
Gli Specialisti Rispondono
di Dottor Leo Venturelli
I latti vegetali, quelli che si trovano negli scaffali del supermercato, a base per esempio di avena o soia o cocco, hanno composizione e calorie non in linea con le raccomandazioni delle società scientifiche, quindi non vanno bene per i bambini piccoli. »Fai la tua domanda agli specialisti