Gravidanza a 43 anni: andrà tutto bene?

Una domanda di: Laura

Buongiorno, ho 43 anni e dopo anni di tentativi andati male, dopo che non ci pensavamo più, ho fatto un test di gravidanza risultato positivo. L'ultimo ciclo è del 18 gennaio. Ho fatto esame delle beta e risulta a 2783, ora dovrebbe essere la 7^ settimana. Cosa pensa della gravidanza a questa età e del valore abbastanza basso delle beta? Può essere segnale di qualcosa che va storto?

