Gravidanza a 47 anni grazie all’ovodonazione: ci sono rischi?

Una domanda di: Asia

Vorrei farle una domanda, secondo lei che probabilità

c’è di avere una gravidanza e portarla a termine con ovodonazione a 47

anni? Influisce l’età sulla gestazione anche se l’ovulo è di una donna

giovane? Grazie mille in anticipo.

Cordiali saluti.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi

Gentile signora,

in linea di massima una gravidanza a 47 anni non è una passeggiata. Se l’ottenerla può essere facile con gli ovociti di una ragazza di 20 anni, il portarla avanti e non avere problemi non è facile. La ovodonazione aumenta i rischi di patologie placentari e di alterazioni della pressione con gestosi e preeclampsia. L’età avanzata (oltre ai 40 anni) è già di per se un fattore di rischio per patologie ipertensive, e l’associazione delle due cose porta a problemi nel 40-50% delle ovodonate sopra i 45 anni. Se dovesse decidere per una pratica del genere le suggerisco di sottoporsi prima ad un accurato check up cardiologico e diabetologico. Con cordialità.

